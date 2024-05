(Di sabato 25 maggio 2024)prove diall’inserimento di unache possa tutelare il club in futuroprove diall’inserimento di unache possa tutelare il club in futuro. Come scrive il Corriere dello Sport, in casasono iniziati i discorsi per ildel contratto di Igor, il .

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a calcionews24©

Il tecnico croato cerca di stoppare la cessione che sembrava certa di due giocatori da lui considerati invece fondamentali. L’approdo di Igor Tudor sulla panchina della Lazio non ha portato novità soltanto in campo, con la fine del “sarrismo” in salsa biancoceleste. cityrumors

Entra nel vivo la pianificazione del mercato estivo in casa Lazio. Tudor ha studiato la rosa in questo mese e mezzo e ha ormai chiaro in testa. calciomercato

La Lazio è già al lavoro in vista della prossima stagione. Domenica sera la gara col Sassuolo sarà utile per certificare la partecipazione. calciomercato

Tudor Lazio, Lotito pensa a una clausola per il rinnovo: i dettagli - tudor Lazio, lotito pensa a una clausola per il rinnovo: i dettagli - Lazio e tudor prove di rinnovo: lotito pensa all’inserimento di una clausola che possa tutelare il club in futuro Lazio e tudor prove di rinnovo: lotito pensa all’inserimento di una clausola che possa ... calcionews24

Felipe Anderson e Luis Alberto, notte prima dei saluti. Il brasiliano: «Non è un addio. La Lazio per sempre nel cuore». Il Mago verso Al-Duhail - Felipe Anderson e Luis Alberto, notte prima dei saluti. Il brasiliano: «Non è un addio. La Lazio per sempre nel cuore». Il Mago verso Al-Duhail - C'è anche tudor col fiato sul collo, prima di incontrarsi con lotito e Fabiani e decidere se sposare il progetto che gli verrà presentato per il prossimo anno. Diciassette punti collezionati dal ... ilmessaggero

Tecnico e Ds della Lazio pronti ad incontrarsi per definire il futuro della squadra e della panchina - Tecnico e Ds della Lazio pronti ad incontrarsi per definire il futuro della squadra e della panchina - Tecnico e Ds della Lazio pronti ad incontrarsi per definire il futuro della squadra e della panchina ... laziopress