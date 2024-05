Tudor | Inter roba di altro mondo - noi siamo stati completi e giusti!

(Di sabato 25 maggio 2024)ritorna sulla partita pareggiata dalla Lazio contro l’1-1 a San Siro ed è apparso nuovamente soddisfatto come nel post di domenica scorsa.? Il tecnico della Lazio Igor, in conferenza stampa, è ritornato sulla partita pareggiata contro l’a San Siro: «Non è mancato niente, abbiamo fatto buone cose dalla prima all’ultima gara. Fatte belle gare, non si possono vincere tutte le partite. Andare a San Siro, loro hanno già vinto, ma hanno messo la formazione migliore e noiandati la facendo una gara completa, giusta, con la mentalità giusta e la cattiveria giusta. L’è unadi, questa partita mi dà dimostrazione di quello che ho descritto».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a inter-news©

Lazio e Tudor prove di rinnovo: Lotito pensa all’inserimento di una clausola che possa tutelare il club in futuro Lazio e Tudor prove di rinnovo: Lotito pensa all’inserimento di una clausola che possa tutelare il club in futuro. calcionews24

DIRETTA - Lazio, Tudor: "L'abbiamo preparata come una finale. - DIRETTA - lazio, tudor: "L'abbiamo preparata come una finale. - L'ultima giornata di campionato è ormai alle porte. Domani la lazio avrà la possibilità di archiviare la qualificazione in Europa League battendo il Sassuolo ... lalaziosiamonoi

Lazio, Tudor: "Il modello da seguire è l'Atalanta. Qui c'è una buona nase per fare bene la prossima stagione" - lazio, tudor: "Il modello da seguire è l'Atalanta. Qui c'è una buona nase per fare bene la prossima stagione" - Ultima conferenza della stagione per Igor tudor. L`allenatore della lazio ha parlato nel centro tecnico di Formello alla vigilia della sfida contro il Sassuolo.. calciomercato

Calciomercato Lazio | Rebus Kamada: Tudor svela la scelta del giapponese - Calciomercato lazio | Rebus Kamada: tudor svela la scelta del giapponese - Il giapponese, inizialmente destinato a lasciare la Capitale, da quando è arrivato tudor ha avuto una crescita notevole, cambiando totalmente le carte in tavola. In attesa di capire cosa accadrà, in ... lalaziosiamonoi