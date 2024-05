Trovato ucciso a Palermo il marito della europarlamentare Francesca Donato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024)morto Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti edell’Dc. Il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto all’internosua automobile nei pressi di via Ugo La Malfa. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe statocon una fascetta di plastica stretta intorno al collo. Ad alcuni amici che l’hanno chiamata, l’eurodeputata ha confermato: «HannomioAngelo». Secondo il Giornale di Sicilia,da questa mattina alle 11 cercava con insistenza suodal quale non aveva più risposte a messaggi e chiamate. Finché non lo avrebbe individuato con la geolocalizzazione del suo telefono. E poi la tragica scoperta con l’arrivo delle forze dell’ordine. Il suo corpo senza vita è statonella propria auto nei pressi di viale Regione Siciliana, nella zona di via Ugo La Malfa. Secondo le ultime informazioni l’imprenditore avrebbe avuto un appuntamento con qualcuno proprio nella via dove è statosenza vita.