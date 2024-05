Trovato morto in strada a Palermo il marito dell’europarlamentare Francesca Donato | Me lo hanno ucciso

(Di sabato 25 maggio 2024) “mioAngelo”. Così l’eurodeputata, e vice segretaria della Dc, parlando con alcuni amici che l’chiamata per capire se la vittima fosse realmente il, Angelo Onorato. Angelo Onorato, è statonella sua auto in zona via Ugo La Malfa a. Sul posto stanno arrivando gli investigatori della Squadra Mobile. Da quanto riferiscono alcuni siti, l’uomo avrebbe una ferita d’arma da fuoco. Come apprende invece l’Adnkronos, ildell’eurodeputatasarebbe statonella sua auto con una fascetta stretta attorno al collo. Angelo Onorato, professione architetto, era titolare di un negozio di arredamenti. Pare che l’imprenditore avesse un incontro con qualcuno e che quello nei pressi di via Ugo La Malfa fosse il luogo scelto. Proprio la moglie aveva lanciato l’allarme, non avendo notizie dell’uomo dalla mattina.

