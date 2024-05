Trovato morto a Palermo il marito della europarlamentare Francesca Donato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 25 maggio 2024) AGI -Angelo Onorato, architetto, titolare di un negozio di arredamenti edell'Dc. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto nella sua automobile nei pressi di via Ugo La Malfa. Ancora da chiarire le cause e le modalità del decesso. L'uomo è statocon una fascetta di plastica stretta attorno al collo. Il corpo è posizionato al posto di guidasua Range Rover, posteggiata lungo la bretella che scorre in parallelo all'autostrada-Mazara del Vallo, in direzione Trapani. Sul posto gli investigatorisquadra Mobile diche stanno effettuando i primi rilievi in attesa del medico legale. .