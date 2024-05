Troppe feste per il City - il Manchester United ne approfitta e vince la Fa Cup Guardiola presuntuoso | mastica amaro

(Di sabato 25 maggio 2024) L’orgoglio e i bagordi hanno deciso la finale di Coppa d’Inghilterra: ilha superato, con umiltà e voglia di riscattare una stagione balorda, unintossicato dallepost conquista della quarta Premier di fila: 2-1 ineccepibile. Erik Ten Hag saluta i Red Devils con un colpo di coda: dopo aver collezionato una serie di record negativi – ottava posizione in Premier, eliminazione europea con l’ultimo posto nel girone di Champions, 7 sconfitte nei primi 16 match di campionato, 85 gol concessi in tutta l’annata -, il manager olandese ha sollevato il trofeo del più antico torneo del mondo in quella che potrebbe essere stata l’ultima presenza sulla panchina dello. Il suo sorriso, e all’estremo opposto il saluto tirato di Pep, dice molte cose, compresa l’espressione al momento di ricevere la medaglia dalle mani del principe William. Il manager olandese ha vinto di fronte all’intero stato maggiore delloschierato in tribuna, compreso il leggendario Alex Ferguson.

