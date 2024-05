Trofei e finali fanno ricca l’Atalanta | si è già messa in tasca quasi 100 milioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 25 maggio 2024) Perla vittoria dell’Europa League è stata la ciliegina sulla torta di una stagione clamorosa: l’esaltante cavalcata europea, la qualificazione in Champions League in, una finale di Coppa Italia conquistata e poi persa contro la Juventus. Risultati eccezionali dal punto di vista sportivo, che pesano non solo sulla “reputazione” nazionale e continentale dei nerazzurri, ma anche sul bilancio. Perché comunque vadano le due Supercoppe che attendono la squadra di Gasperini, la final four italiana con Inter, Juventus e Milan e quella europea contro una tra Real Madrid e Borussia Dortmund, facendo il più classico dei “conti della serva” nel salvadanaio atalantino arriverebbero a piovere circa 90di euro, che nella migliore delle ipotesi salirebbero oltre quota cento. La fetta maggiore arriva dalla qualificazione in Champions League: la cifra si aggirerà attorno ai 50, che potrà diminuire leggermente se tra le italiane che parteciperanno l’anno prossimo al nuovo format della principale competizione per club dovesse rientrare anche la Roma.