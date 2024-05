Tripudio rosa a Bassano del Grappa | Pogacar trionfa al Giro d’Italia 2024

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2024) Da quando aveva annunciato la sua presenza al, le quote del favorito per la vittoria della Corsadi quest’anno erano crollate drasticamente. Questo è l’effetto Tadejsul ciclismo moderno, quello di un vero e proprio dominatore delle due ruote che mette gli avversari di fronte a una legge che, nello sport, lascia davvero pochi margini: la legge del più forte. Tadejha dimostrato di non avere rivali al, messo in ghiaccio da tempo, praticamente dominato dalle prime tappe, vinto definitivamente quest’oggi adel, l’ultima salita prima della passerella finale di Roma che domani gli consegnerà fisicamente il Trofeo Senza Fine. Altro trionfo disarmante oggi: sono 5 tappe vinte alin Maglia(6 in totale), eguagliato Eddy Merckx; 20 in totale nei Grandi Giri; 76 in carriera; 13 in stagione. Sul Monte, quest’oggi, passaggio in trionfo fra gli applausi di tifosi italiani e sloveni a celebrare il trionfo del ‘Principe’ del ciclismo moderno.