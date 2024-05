Il numero 1 del seeding e del mondo, il serbo Novak Djokovic, è stato sconfitto nel terzo turno del tabellone di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis: a batterlo è stato quest’oggi il cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero 29, vittorioso per 6-2 6-3 in appena un’ora ed otto minuti. oasport

Tanto spavento, ma alla fine la borraccia presa in testa da Novak Djokovic a Roma, al termine del match vinto contro Moutet, non ha causato nulla di grave al serbo, caduto però contro Alejandro Tabilo nel match dei sedicesimi di finale. liberoquotidiano

Djokovic, un tremore alla mano preoccupa in vista di Parigi - djokovic, un tremore alla mano preoccupa in vista di Parigi - E’ il momento che ha preoccupato i tifosi di Novak djokovic, ben al di là della sconfitta in semifinale a Basilea. Il serbo, attualmente ancora n.1 del mondo, non sta attraversando un momento di ... repubblica

Tremori incontrollabili: cosa può aver colpito Djokovic - Tremori incontrollabili: cosa può aver colpito djokovic - Preoccupano le condizioni fisiche di djokovic dopo il forte tremolìo alle mani nella gara contro Machac: di cosa si tratta, quali sono i precedenti e le cure disponibili ... ilgiornale

Djokovic, il tremore alla mano preoccupa i tifosi - djokovic, il tremore alla mano preoccupa i tifosi