Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 25 maggio 2024) Xi’an, 25 mag – (Xinhua) – Un treno carico didiverse e’ partito stamattina da Xi’an, capoluogo della provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi, diretto a Malaszewicze, in Polonia, segnando una pietra miliare significativa poiche’ il numero totale deidiha superato i 90.000. Ad oggi, ihanno trasportato piu’ di 8,7 milioni di unita’ equivalenti a venti piedi (TEU) di container di, per un valore di 380 miliardi di dollari, secondo China State Railway Group Co., Ltd. Dal 2016 al 2023, il numero annuale deidie’ aumentato da 1.702 a17.000. Il valore delletrasportate da questo servizio e’ balzato da 8 miliardi di dollari nel 2016 a 56,7 miliardi di dollari nel 2023. I tipi ditrasportate suisi sono ampliati dai prodotti IT come computer portatili e stampanti agli inizi, a50.