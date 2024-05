Tragico schianto in moto | addio a Nicolò - giovanissimo video reporter

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 25 maggio 2024) Un incidente stradale mortale ha scosso l’estrema periferia di Forlì nel tardo pomeriggio di ieri.Ulivi, un talentuosofotoe web creator di 26 anni, ha perso la vita in un violentocon la sua. L’incidente è avvenuto nei pressi della frazione di Villanova. Il 26enne, dopo una giornata di lavoro nel suo studio, aveva deciso di fare un breve giro con un amico in sella alle rispettive. Tuttavia, per cause ancora da chiarire, Ulivi ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e centrando un palo metallico. La violenza dell’urto ha spezzato lain tre tronconi, rendendo vano ogni tentativo di salvataggio. Nonostante il rapido intervento del personale del 118, che ha tentato a lungo di rianimarlo, per Ulivi non c’è stato nulla da fare. È stato dichiarato morto sul posto.Ulivi era figlio unico e aveva ereditato dal padre, Deris Ulivi, storico cameraman e collaboratore di Teleromagna, la passione e la professione per il mondo dele delle immagini.