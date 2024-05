Tragedia nel Tuscolano | 19enne perde il controllo dell’auto ed investe 2 pedoni - morto 65enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 maggio 2024 – Gli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro sono intervenute ieri sera per i rilievi di un incidente mortale avvenuto intorno alle 23.15 in via Suor Maria Mazzarello, in zona. Per cause ancora in corso di accertamento una ragazza di 19 anni, alla guida di una Volkswagen Up, ha perso ilcolpendo due persone a bordo strada, tra cui un uomo di 65 anni,sul posto. Il 61enne che era con lui è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni e non risulta al momento in pericolo di vita. Tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. A bordoera presente solo la conducente, che non è rimasta ferita, ma è stata comunque accompagnata per gli accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico al San Giovanni. L’auto è stata posta sotto sequestro. (fonte: Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.