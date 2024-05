Tragedia all' Air Show - uomo travolto da camion cisterna

Una persona è morta investita da un mezzo pesante in fase di manovra, si tratta del co-pilota dell’elisoccorso del 118 dell’Aquila, 41 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è stato travolto da un’autocisterna in manovra, per operazioni di routine di rifornimento dei velivoli, sulla pista dell’aeroporto.

