Tragedia all’Air show - chi è la vittima | poco fa la notizia

(Di sabato 25 maggio 2024) –durante la prima giornata dell’Airall’aeroporto dei parchi dell’Aquila: una persona è morta investita da una cisterna in fase di manovra. Svelatafa l’identità delladell’incidente. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Meteo, finalmente torna il caldo in Italia: in arrivo l’anticiclone africano Leggi anche: Terribile incidente tra auto e moto in Sardegna: chi è morto Si chiama Paolo Dal Pozzo ladel grave incidente avvenuto durante la prima giornata dell’Airall’Aeroporto dei Parchi dell’Aquila. L’uomo è stato preso in pieno da un’autobotte nella mattinata di oggi sabato 25 maggio. Secondo quanto riferito da «Fanpage» il mezzo pesante era impegnato in una manovra quando l’autista non si è accorto del 41enne. Lapare fosse impegnata in quel momento a scattare una foto. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano.

