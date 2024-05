Tragedia all’Air Show a L’Aquila | uomo muore investito da mezzo pesante - Annullata l’esibizione delle Frecce Tricolori

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024) Una persona è morta investita da unin fase di manovra, si tratta del co-pilota dell’elisoccorso del 118 del, 41 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’è stato travolto da un’autocisterna in manovra, per operazioni di routine di rifornimento dei velivoli, sulla pista dell’aeroporto. Si trovava probabilmente in un angolo cieco dove la visibilità dagli specchietti è minima. La manifestazione per oggi è stata sospesa; l’aeroporto di Preturo resta aperto con stand allestiti per il pubblico. Per domani, giornata finale dell’Air, gli organizzatori devono decidere il da farsi. “Sono profondamente rammaricato e colpito da questa nuovache investe il servizio di elisoccorso della Asl del. Tutta la mia solidarietà alla società Avincis e soprattutto le mie condoglianze alla famiglia del co-pilota morto in questo modo così tragico” ha dichiarato il responsabile del servizio 118 della Asl 1 Avezzano Sulmona, Gino Bianchi.