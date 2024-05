Traffico Roma del 25-05-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 25 maggio 2024) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare in carreggiata interna abbiamo code a tratti tra la Casilina e l’abbia brevi code anche sul tanto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale allo stadio Olimpico ho concluso il primo dei due appuntamenti previsti In occasione della Giornata Mondiale dei bambini Il secondo appuntamento è in programma domani in piazza San Pietro a partire dalle 930 previste Dunque modifiche alla viabilità in via della Conciliazione e strade adiacenti deviazioni per 10 linee di bus tagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo veschi per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità