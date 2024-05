Traffico di droga e rapina - 27 anni a Marietto Ross - il ‘Vallanzasca genovese’

SAN DONÀ DI PIAVE - Deviano il traffico per gioco. E, per vedere l?effetto che fa, non solo stanno a guardare, ma loro stessi chiamano il 112 e aspettano i Carabinieri sul posto. ilgazzettino

Per un uomo di 50 anni, originario della Bulgaria, sono scattate le manette nel Milanese: 10 anni fa nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura per traffico di sostanze stupefacenti.Continua a leggere . fanpage

Traffico di droga e rapina, 27 anni a Marietto Rossi, il ‘Vallanzasca genovese’ - traffico di droga e rapina, 27 anni a Marietto Rossi, il ‘Vallanzasca genovese’ - Il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia Marco Zocco aveva chiesto la condanna a 30 anni. Rossi era accusato di associazione a delinquere finalizzata alla rapina, furto, ... genova.repubblica

Al 'Vallanzasca genovese' Marietto Rossi 27 anni per traffico droga e rapina - Al 'Vallanzasca genovese' Marietto Rossi 27 anni per traffico droga e rapina - Il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia Marco Zocco aveva chiesto la condanna a 30 anni. Rossi era accusato di associazione a delinquere finalizzata alla rapina, furto, ... primocanale

Incidente in tangenziale a Milano: coda di oltre 3 km - Incidente in tangenziale a Milano: coda di oltre 3 km - Tangenziale Ovest Coda di 3 km tra S.S. 494 Vigevano/MI - Lorenteggio e Settimo M.se/MI - S.Siro in direzione A8 Laghi causa Incidente Occupate marcia e sorpasso da 2 veicoli, il traffico defluisce in ... milanotoday