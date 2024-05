Totoallenatore Napoli - voci insistenti su Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilsulcontinua. Oggi si rincorrono ledegli addetti ai lavori. Sembra che Antoniosia il candidato più accreditato. Percassi sembra non abbia ancora convinto Gasperini a permanere a Bergamo dopo la storica vittoria in Europa League. Pur rimanendo alla finestra, De Laurentiis sarebbe deciso a puntare sul mister salentino. Nella giornata di ieri il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna ha sentito l’ex allenatore della Juventus, per proseguire i lavori in corso già molto avanzati. Pioli rimarrebbe comunque sullo sfondo., il post di Accomando Orazio Accomando, giornalista Dazn, ribadisce, attraverso il suo account X, lesu un fitto lavoro per convincere il tecnico salentino ad accettare la corte di De Laurentiis. Il giornalista scrive: “, Antoniosempre più vicino. Si può chiudere a inizio prossima settimana. Intesa vicina per un contratto di 3 anni a 6.