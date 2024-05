Toti - il verbale | Finanziamenti da Spinelli dal 201 - non sono tangenti ?Chiesi voti per Ilaria Cavo

(Di sabato 25 maggio 2024) Idei riesini chiesti ai fratelli Testa «per, ma non in cambio di posti di lavoro». Contributi economici per le campagne elettorali, nonilleciti. Quanto.

Toti ai pm: «Spinelli mi finanzia dal 2015». Le risposte del governatore nelle carte del verbale (e alcuni «non ricordo») - Toti ai pm: «Spinelli mi finanzia dal 2015». Le risposte del governatore nelle carte del verbale (e alcuni «non ricordo») - Nell'interrogatorio il governatore conferma i passaggi dei magistrati ma rifiuta la tesi della corruzione. Clima cordiale e pausa pranzo con focaccia mangiata tutti insieme ... corriere

Giovanni Toti ai pm: 'Spinelli mi finanzia dal 2015, chiesi i voti per Cavo' - Giovanni Toti ai pm: 'Spinelli mi finanzia dal 2015, chiesi i voti per Cavo' - I finanziamenti da Spinelli ricevuti "dal 2015", i voti dei riesini chiesti ai fratelli Testa "per Ilaria Cavo, ma non in cambio di posti di lavoro". ansa