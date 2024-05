Torres-Benevento - regge il fortino giallorosso 0-0 | un monumentale Paleari regala la semifinale ai giallorssi

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiE’ ila staccare il biglietto per lagrazie allo 0-0 maturato al Vanni Sanna. Serata da applausi perautore di almeno tre interventi decisivi. Sugli scudi anche Simonetti e tutta la difesa. Martedì prossimo ilsfiderà la Carrarese in trasferta nel match di andata. 96? FINITAAAAAAAA al Vanni Sanna: lo 0-0 manda ilin!!!! 95? Clamorosa ingenuità delcheuna punizione alla: sulla successiva battuta l’arbitro prima indica il dischetto di rigore per un contatto in area giallorossa e poi ci ripensa. 94? Colpo di testa di Diakite che si perde un metro sopra la traversa sempre sugli sviluppi di un corner. 93? Nuovo angolo per la: nulla di fatto 92? La palla arriva nell’area piccola eriesce ad intercettarla. 91? Concessi 5 minuti di recupero 90? Massimo sforzo dellache colleziona calci d’angolo.

