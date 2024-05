Torres-Benevento - le pagelle | Paleari un muro invalicabil - Simonetti inesauribile

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiPrestazione perfetta diiniziata dopo tre minuti respingendo un diagonale velenoso di Diakitè. Gara da applausi anche pere di tutto il reparto arretrato. Pochi i palloni giocabili per l’attacco, troppo statico per fronteggiare il grande ritmo imposto alla gara dalla. Tiene il centrocampo con Nardi e Talia.voto 8 – Se ilè ancora in corsa per un posto in serie B il merito è suo: la serata da ‘hombre do partido‘ inizia con un intervento difficile su un diagonale di Diakitè. Poi non sbaglia nulla blindando lo 0-0 con un altro paio di respinte prodigiose e sbrogliando tante situazioni difficili. Fenomeno. BERRA voto 7 – La solita gara gagliardia dove ha dato tutto quello che aveva. Nel primo tempo gli attaccanti dellasbucano da ogni parte, ma riesce a mantenere la barca a galla facendosi in due. Prezioso. CAPELLINI voto 7 – Si ripete sullo stesso standard dell’andata risultando uno dei migliori in campo.

