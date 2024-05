Torre frigo - fondi da 7,5 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Larifera di cui si è tanto discusso negli ultimi mesi verrà realizzata in via Pomezia? Sarà il consiglio comunale a deciderlo, nella riunione di giugno in cui verrà proposta l’approvazione del progetto in variante al piano regolatore. Le conferenze dei servizi sono terminate e i tempi per decidere sono stretti, in quanto la ditta proponente beneficerà di un finanziamento Pnrr di quasi 7,5, su un investimento totale di quasi 19, per realizzare l’elaborato. Elaborato che prevede la costruzione, a pochi metri dal sottopasso di via Pasubio e dalla Riserva Sentina, di un impianto di stoccaggio automatico a bassa temperatura per prodotti surgelati. L’iniziativa sarebbe a consumo di suolo zero e prevede anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il corpo di fabbrica, costruito previa demolizione di quello esistente, avrebbe un volume inferiore a quello massimo consentito dal piano regolatore, ma includerebbe anche la costruzione dellain deroga all’altezza massima prevista, che è di 11 metri.