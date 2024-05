(Di sabato 25 maggio 2024) Ivanaveva fatto il proprio debutto in campionato da allenatore del Torino contro l`Atalanta, ironia della sorte la stessa squadra che.

Lo 0-0 contro il Frosinone non ha escluso il Torino dalla corsa all`Europa, almeno da un punto di vista aritmetico, ma ha certamente spento. calciomercato

Ha usato la parola più corretta, Ivan Juric, per definire quanto accaduto una settimana a Superga: fallimento. Se i calciatori del Torino non. calciomercato

Toromania, Juric fai l'ultimo regalo: l'Europa - toromania, juric fai l'ultimo regalo: l'Europa - Ivan juric aveva fatto il proprio debutto in campionato da allenatore del Torino contro l`Atalanta, ironia della sorte la stessa squadra che domani affronterà. calciomercato

Toromania: anche Juric si è lamentato della società, ora non può prendersela se a contestare sono i tifosi - toromania: anche juric si è lamentato della società, ora non può prendersela se a contestare sono i tifosi - Se il triennio di juric al Torino si chiuderà con la qualificazione a una Coppa europea lo si scoprirà fra pochi giorni, dipenderà dal risultato della partita. calciomercato

Verona e Torino si sfidano per obiettivi opposti - Verona e Torino si sfidano per obiettivi opposti - Il Bentegodi ospita una partita di grande importanza per la 36a giornata di Serie A: Verona-Torino. Le due squadre si affrontano con obiettivi diversi. La formazione gialloblù è alla ricerca di punti ... informazione