Tornino nel loro Paese - Salvini sbotta | da Dante al crocifiss - ecco la falsa integrazione

(Di sabato 25 maggio 2024) «Siamo alla follia. Che qualcuno chieda di mettere fuori dalle classi l'inferno, il purgatorio e il paradiso perché offende qualcun altro e che ci siano dei professori che hanno il buon tempo di stargli dietro è follia». Il vice premier e leader della Lega Matteo, oggi a Cortona nell'Aretino per presentare il suo ultimo libro «Controvento», commenta così il caso nato dall'esenzione dallo studio della Divina Commedia decisa per due studenti musulmani in una scuola media della provincia di Treviso. «Uno arriva in Italia, è il benvenuto, spalanchiamo le porte, offriamo scuola, salute, casa, lavoro, futuro, ma non possiamo essere noi a cambiare - ha proseguito- No alo, al Natale, alla Divina Commedia, alle fiabe, chiusura delle scuole per il Ramadan. No, siamo in Italia. Se a qualcuno non piace, se a qualcuno non piace Gesù Bambini, può anche tornare al suo, serenamente».