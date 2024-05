Torneo La vetrina del giovane Forsempronese ok

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Successo delJuniores "Ladelcalciatore" organizzato dalla società Asd Us Fermignanese 1923 a cui hanno partecipato Fermignanese, Vafoglia, Castelfrattese, Barbara Monserra,, Urbino Calcio, Atletico Mondolfo Marotta, Vismara 1949, Urbania Calcio, S. Orso 1980, Villa San Martino, Gabicce Gradara. "Si tratta – informano gli organizzatori – di unper proseguire l’attività della categoria Juniores, che termina il campionato regolare molto in anticipo rispetto ai campionati delle altre categorie. Inoltre si è data l’opportunità ai giovani di farsi vedere agli addetti ai lavori, per le categorie Promozione ed Eccellenza". Nelle due finali per il 3° e 4° posto e per il primo ed il secondo posto, si sono incontrate rispettivamente Vismara-Valfoglia,-Monserra Barbara. Entrambe le gare sono state belle ed avvincenti, fino all’ultimo respiro- La finalissima è terminata con il punteggio di 3 a 3, poi vinta ai rigori dalla Forsembronese.