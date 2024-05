Torna la stagione degli ecobonus Fino a 13 500 euro per l’elettrico | Ma servono interventi strutturali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Meglio tardi che mai. Con la pubblicazione del Dpcm (decreto del presidente del consiglio dei ministri) sulla Gazzetta Ufficiale,laper l’acquisto di auto, moto e veicoli commerciali e per l’installazione di impianti a Gpl e metano. L’operatività sarà da inizio giugno, ma gli accordi risalgono al 1° febbraio. I parametri che incidono sul quantum del contributo sono l’anzianità del veicolo da rottamare, la quantità di emissioni e l’Isee dell’intestatario. In assenza di rottamazione, si parte da un contributo di 4mila, mentre con la rottamazione si parte da 1.500 per modelli ibridi e si può arrivaread un bonus massimo di 13.500per l’acquisto di una vettura elettrica (Isee inferiore a 30mila). Per chi installa impianti nuovi a Gpl o metano su auto almeno4, i contributi previsti sono di 400 e 800. "Averli annunciati a febbraio – commenta Enrico Benelli, titolare di Lineablù, concessionaria Volvo, Seat, Cupra Skoda e Mazda – per poi avviarli a fine maggio, è stato un problema, ma resta comunque una misura importante che accogliamo con favore e che darà impulso al mercato.