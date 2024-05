Torna il Rino Gaetano Day - mega manifestazione il 2 giugno a Roma

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 mag. (askanews) –ilDay, lanazionale in ricordo dell’amato cantautore, nel giorno in cui ricorre il 43esimo anniversario della sua scomparsa. La quattordicesima edizione si terrà domenica 2– la città in cui è vissuto e cresciuto artisticamente – a Testaccio Estate – Città dell’Altra Economia. Sarà un percorso tra immagini, ricordi, emozioni e canzoni, per celebrare uno degli artisti più significativi del nostro paese, che troppo presto ci ha lasciato, capace di dar vita a canzoni indimenticabili e attualissime, traboccanti di ideali e di ironia. La commemorazione aè organizzata dal 2011 da Anna e Alessandro(sorella e nipote del grande artista) ed è accompagnata da una notevole partecipazione di cittadini provenienti da tutto il territorio nazionale, con migliaia di spettatori in ogni edizione. Nel 1981, quandoperse la vita in un incidente stradale, non vigeva l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza alla guida.

