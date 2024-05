Top XI | Ligue 1 2023 24

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di sabato 25 maggio 2024) Si è conclusa un’altra stagione di1 dove il PSG ha dominato senza mai avere una rivale per il titolo. Alle spalle della squadra di Luis Enrique, però, il campionato francese ha avuto tanti protagonisti, che si sono presi i riflettori in momenti diversi della stagione. Dapprima a sorprendere era stato il Nizza di Farioli, con il suo eccellente rendimento difensivo. Poi, ad acquisire costanza e ad appropriarsi del secondo posto ci ha pensato il Monaco di Adi Hütter. Più dietro, Paulo Fonseca ha riportato il Lille a competere per la Champions League, mentre il Brest ha lottato per un piazzamento europeo per la prima volta nella sua storia: alla fine sono stati “les pirates” ad agguantare il terzo posto valevole per la qualificazione diretta in Champions, con il Lille che si è dovuto accontentare del quarto posto tramite il quale accederà ai preliminari. Per quanto riguarda le delusioni, il Lens di Franck Haisé in questi anni ci aveva abituato così bene che forse avrebbe potuto ambire a qualcosa di più della Conference League.