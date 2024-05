Toni Kroos saluta il Bernabeu e i figli scoppiano a piangere | Le loro lacrime mi hanno ucciso VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Passaggi completati 107 su 110.ilcon uno 0-0 contro il Betis e con una prestazione degna della sua classe. Il centrocampista si ritirerà dopo gli Europei in Germania e oggi è stato omaggiato dal suo pubblico nel pre e nel post gara. Prima con una coreografia speciale: un maxi gagliardetto e la scritta ‘Gracias Leyenda’. Poi con la festa che ha coinvolto i compagni di squadra e anche i suoi, scoppiati inal momento della standing ovation dei tifosi. “Sono stato forte finché non ho visto i miei: mi”, ha ammessoai microfoni di Real Madrid TV. “Non è facile, posso solo dire grazie ai tifosi del Real Madrid, alla società, ai miei compagni, allo stadio – spiega -. Mi sono sempre sentito a casa in questi dieci anni, non potevo chiedere di più, sono stati dieci anni indimenticabili”. Belle parole per lo spogliatoio: “È una squadra speciale, è un bel gruppo, ognuno mi ha sempre dato il rispetto che meritavo.