Tiro con l’arco - Sara Lopez e Sawyer Sullivan si impongono nel compound in Coppa del Mondo a Yecheon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Sabato riservato alle finali della divisionein quel di(Corea del Sud), sede della seconda tappa stagionale delladel2024 dicon. Assente l’Italia, che non sarà della partita neanche domani in occasione dell’ultima giornata di gara dedicata alle fasi conclusive delolimpico (il terzetto maschile azzurro è arrivato quarto nella prova a squadre). Il programma odierno si è aperto con la vittoria dell’India (Kaur, Swami e Vennam) per 232-226 sulla Turchia nella finale della competizione a squadre femminile, mentre al maschile è arrivato il successo degli Stati Uniti (Lutz, Schaff e) per 235-233 sempre contro la Turchia. USA sugli scudi anche nel Mixed Team con l’affermazione die Dean per 155-153 nel match decisivo contro gli indiani Vennam e Priyansh. Per quanto riguarda le gare individuali, in campo femminile si è imposta la fuoriclasse colombianabattendo in finale 146-144 la messicana Andrea Becerra.