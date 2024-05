Tiro a volo - Italia fuori dal podio nello skeet misto agli Europei

(Di sabato 25 maggio 2024) Non ci sono mede per l’nella penultima giornata di gare deglisenior 2024 di: a Lonato del Garda (Brescia), nella specialità olimpica dellovengono eliminate nelle qualificazioni sia1 di Martina Bartolomei e Gabriele Rossetti, sia2 di Diana Bacosi e Tammaro Cassandro. Nella finale per l’oro Francia 1 di Lucie Anastassiou ed Eric Delaunay supera di misura la Grecia di Efthimios Mitas ed Emmanouela Katzouraki, sconfitta per 43-42 (8-7, 6-7, 7-7, 7-8, 8-6, 7-7). Nella sfida per la meda di bronzo Repubblica Ceca 1 di Jakub Tomecek e Barbora Sumova regola Cipro 2 di Petros Englezoudis e Panagiota Andreou per 41-36 (8-5, 5-7, 7-6, 6-4, 8-7, 7-7). Nelle qualificazioni erano uscite di scena entrambe le coppie azzurre in gara: quinto posto per1 di Martina Bartolomei e Gabriele Rossetti con 140/150, dodicesima posizione per2 di Diana Bacosi e Tammaro Cassandro a quota 136/150.

Termina con il trionfo di Sven Korte la gara dello skeet maschile, penultimo segmento della terzultima giornata dei Campionati Europei 2024 di tiro a volo in scena a Lonato del Garda. Prova di forza del teutonico, abile a superare per due colpi l’atleta neutrale Semenenko. oasport

Si avvicinano alla volata finale i Campionati Europei 2024 i tiro a volo, rassegna in scena fino a domenica 26 maggio sul mitico poligono di Lonato del Garda. Oggi, sabato 25 maggio, saliranno in pedana gli atleti della Nazionale italiana, impegnati nelle prove di skeet misto Senior e Junior. oasport

