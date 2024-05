Tim - la rete in rame va in pensione Scatta il piano per passare alla fibra

(Di sabato 25 maggio 2024) Parte oggi una piccola rivoluzione per le infrastrutture di telecomunicazione italiane. Tim avvia la dismissione delle prime 62 centrali intente in, iniziando così ildi switch off delladi accesso in. Ilprevede il progressivo spegnimento di oltre 6.700 centrali su circa 10.500 entro il 2028, per favorire l’adozione dellaottica e accelerare la digitalizzazione del Paese. Le centrali interessate si trovano in 54 comuni di 11 regioni italiane: Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Il passaggio comporterà la migrazione dei collegamenti Adsl, Isdn e linee telefoniche Rtgnuovadi Tim, già disponibile totalmente o in parte in: in quest’ultimo caso si parla della tecnologia Fttc, che è un misto di. Per i clienti di Tim, informati dello switch off in bolletta, non cambierà il numero telefonico né la tariffa, ma riceveranno la visita di un tecnico che cambierà per lo meno il modem.

