Tifosi fischiano - io compro Ferrari | Pancev all' Inte - un flop di lusso

Aria tesa in casa Lazio. Questa sera i tifosi biancocelesti hanno dimostrato tutto il loro dissenso allo Stadio Olimpico di Roma nei confronti di giocatori e società. I calciatori sono stati fischiati al loro ingresso in campo e poi per tutta la durata del riscaldamento prima dell’inizio del match di Serie A contro la Salernitana. calcioweb.eu

I tifosi del Paris Saint Germain non hanno preso bene l’addio di Mbappé. Durante l’annuncio delle formazioni schierate per la partita tra Psg e Tolosa, quando è stato fatto il nome di Mbappé sono partiti fischi in tutto il Parco dei Principi. ilnapolista

è già toto allenatori Cagliari: Juric, Baroni e Nicola - è già toto allenatori Cagliari: Juric, Baroni e Nicola - Il Cagliari si prepara al dopo Ranieri. E non sara' facile. Cosa accadra' adesso e' la domanda che si stanno facendo non solo i tifosi, ma ... sportmediaset.mediaset

E' già toto allenatori Cagliari: Juric, Baroni e Nicola - E' già toto allenatori Cagliari: Juric, Baroni e Nicola - Il Cagliari si prepara al dopo Ranieri. E non sarà facile. Cosa accadrà adesso è la domanda che si stanno facendo non solo i tifosi, ma anche i vertici del club. Lo striscione della curva e i primi ... ansa

Oltre sedicimila tifosi allo stadio per l’ultimo saluto a Ranieri: standing ovation per il mister più amato - Oltre sedicimila tifosi allo stadio per l’ultimo saluto a Ranieri: standing ovation per il mister più amato - Lacrime di gioia e di dolore nella serata in cui Claudio Ranieri, maestro di vita e di sport, ha scelto il suo Cagliari e Cagliari per chiudere una straordinaria avventura nel mondo del pallone, prima ... sardiniapost