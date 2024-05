Tifosi di Sinner su tutte le furie | l’annuncio lascia basiti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 25 maggio 2024), isono suledopo le dichiarazioni del tecnico rivale. Ecco quello che ha predetto per il futuro. E gli italiani non vogliono proprio sentire ragioni Janniktornerà a giocare nei prossimi giorni al Roland Garros. E, senza dubbio, il suo pubblico lo seguirà. C’è la concreta possibilità per il tennista italiano di diventare il numero uno al mondo, diventando così una leggenda di questo sport.(Lapresse) – Ilveggente.itNonostante i problemi fisici avuti che non gli hanno permesso di essere presente a Roma agli Internazionali, Jannik a Parigi parte come uno dei favoriti del torneo. Il suo tennis fin quando ha avuto la forza di rimanere in campo è stato spettacolare, un tennis bellissimo che gli ha anche permesso come sappiamo di vincere il primo slam della stagione, quello in Australia. I bookmaker, comunque, così come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, non lo mettono tra i primi ma sicuramente gli danno ottime possibilità di arrivare in fondo.