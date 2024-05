Tiberi e Pellizzari sono i corridori che l’Italia cercava Senza illudersi - ma filtra la luce della speranza in fondo al tunnel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Per un Tadej Pogacar che domina in lungo e in largo, c’è anche un Bel Paese che cresce e fa ben sperare per il futuro al Giro d’Italia 2024. Dopo annate veramente deludenti, nelle quali gli azzurri più positivi erano sempre stati i veterani (Damiano Caruso su tutti), sembra essere arrivata lainalnei Grandi Giri per. Antoniochiuderà la Corsa Rosa al quinto posto, con la Maglia Bianca di miglior giovane e soprattutto con tantissima consapevolezza in più, al termineprima corsa a tappe da capitano. Il laziale ha corso benissimo, è stato molto regolare e a cronometro si è dimostrato uno dei migliori in gara. Può crescere ancora, dall’alto dei suoi 21 anni: lo aspettiamo per il podio. Discorso diverso per Giulio. Il corridoreVF Group – Bardiani CSF – Faizanè non ha ancora dimostrato di poter lottare per la classifica generale (anche se probabilmente non ne ha avuto la possibilità visto che nei primi giorni di Giro è stato male).