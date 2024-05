The Bear S3 | animi riscaldati in cucina nel teaser trailer

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo il lancio del primo poster, FX ha diffuso questa notte ildella terza attesissima stagione di The. Tra le serie più premiate degli ultimi anni, Thetornerà su FX (in Italia attraverso Disney+) a partire dal 27 giugno e, dalle sequenze mostrate nel, con un carico di tensione maggiore. Di fatto le immagini offrono un primo assaggio delle tensioni che iniziano ad insinuarsi nellapiù disfunzionale del piccolo schermo. Thedi FX è stata creata da Christopher Storer, che è produttore esecutivo insieme a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson e Hiro Murai. Courtney Storer è co-produttore esecutivo e culinary producer. La serie è prodotta da FX Productions. La terza stagione di Thedi FX seguirà Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The– il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività.

La seconda stagione di The Bear ha fatto qualcosa di straordinario: è riuscita a essere una delle serie televisive più chiacchierate dell'anno, in un periodo in cui erano presenti titoli del calibro di The Last of Us (la novità più attesa dell'anno), Succession (al suo grande finale) e The White Lotus (in cerca di una super riconferma). gqitalia

