Terza categoria Villa Strada cerca la promozione

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilha disputato la sua prima annata agonistica debuttando in maniera molto brillante nel girone C del campionato die oggi alle 16.30 sul proprio campo, ingresso gratuito, disputerà la finale dei playoff contro la formazione dello Spes Jesi. La partita è decisiva per lain Secondae sarà arbitrata da Mattia Dovesi della sezione di Jesi. La settimana passata la Cingolana San Francesco è retrocessa in Secondaperdendo 0-2 lo spareggio-salvezza contro la Pinturetta Falcor, così nella prossima stagione potrebbe rinnovarsi il derby comunale contro la squadra della frazione, costituita dalla nuova società a matrice interamente locale, che le ha dato lo stesso nome della popolosa borgata in cui ha la sede. g. cen. .