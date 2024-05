TERZA CATEGORIA Oggi si giocheranno tre semifinali play-off

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Prendono il via, alle 16, ledei-off del campionato di, con gara secca. In caso di eventuale parità nei novanta minuti regolamentari, si passerà ai tempi supplementari e, se dovesse persistere ancora la parità, accederà alla finale la squadra meglio piazzata in classifica, cioè quella che gioca in casa. Nel girone "A", che ha visto l’Atletico Castiglione vincere ed accedere in Seconda, si affronteranno Filicaia Diavoli Rossi - Cascio e Pieve San Paolo - Casciana Po. Le due vincenti delle sfida si affronteranno, poi, in finale. Nel girone "B" – che ha visto vincitrice la Morianese – è scattata la "forbice", con il Valfreddana già approdato in finale che aspetta la vincente della gara Vorno - Folgore Segromigno Piano, con quest’ultima che dovrà fare a meno di Mazzoni impegnato in Turchia per gli Europei della Nazionale sordi. A. L. .