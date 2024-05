Terza categoria È l’ora della finalissima tra Pool Bugiani e Olmi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Da un lato ladei playoff di, che dovrà indicare la seconda squadra promossa al piano di sopra. Dall’altro, il "valzer" delle panchine (e delle scrivanie) che sta già suonando le prime note. Questi gli ultimi sviluppi del calcio dilettantistico nostrano, sospeso fra la fase finalestagione in corso e le prime operazioni in vistaprossima. Partendo dall’incontro fissato per le 16 odierne al Butelli di Chiazzano, che vedrà sfidarsi84 edper decretare quale delle due compagini seguirà il Chiesina Uzzanese nella Seconda2024/25. Ilha eliminato il Sarripoli in semifinale, ma sono i quarratini a partire con il favore del pronostico perché avranno a disposizione due risultati su tre per tagliare il traguardo. Qualora la situazione di parità dovesse persistere ed andare oltre i supplementari, sarà infatti premiata la squadra meglio classificatasi in campionato e il secondo posto ottenuto dall’(sfiorando il successo alla luce dei tre punti di ritardo sul Chiesina) rappresentano un’arma in più per Maresia e compagni.