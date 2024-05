Terribile incidente - ragazza perde il controllo e piomba su due pedoni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 25 maggio 2024)nella tarda serata di ieri in via Suor Maria Mazzarello, zona Tuscolano a Roma. Unadi 19 anni ha perso improvvisamente ildella sua automobile e ha investito due. Un uomo di 65 anni è morto praticamente sul colpo, mentre un 61enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono tuttora in corso le indagini da parte degli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Stando a quanto si apprende, a bordo dell'automobile viaggiava solo la 19enne, che è rimasta praticamente illesa, ma è stata accompagnata in ospedale per effettuare i test antidroga e antialcol, i cui risultati non sono stati ancora resi noti. L'automobile è stata posta sotto sequestro.