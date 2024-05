Terremoto oggi ai Campi Flegrei - nuova scossa nella notte

(Di sabato 25 maggio 2024) Di magnitudo 2.7, a una profondità di 2 km La terra continua a tremare a Napoli. Unadisi è verificata nell'area dei, sabato 25 maggio. Come rileva l'ingv, alle 3.03 c'è stato un evento sismico di magnitudo 2.7, a una profondità di due km. Ieri c'è stato l'inconro .

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a sbircialanotizia©

Napoli, 25 mag. - (Adnkronos) - La terra continua a tremare a Napoli. Una nuova scossa di terremoto si è verificata nell'area dei Campi Flegrei oggi, sabato 25 maggio. Come rileva l'ingv, alle 3.03 c'è stato un evento sismico di magnitudo 2. liberoquotidiano

Napoli, 25 mag. – (Adnkronos) – La terra continua a tremare a Napoli. Una nuova scossa di terremoto si è verificata nell’area dei Campi Flegrei oggi, sabato 25 maggio. Come rileva l’ingv, alle 3.03 c’è stato un evento sismico di magnitudo 2. calcioweb.eu

(Adnkronos) – La terra continua a tremare a Napoli. Una nuova scossa di terremoto si è verificata nell'area dei Campi Flegrei oggi, sabato 25 maggio. Come rileva l'ingv, alle 3.03 c'è stato un evento sismico di magnitudo 2. webmagazine24

Terremoto a Crotone, paura ma nessun danno a persone o cose - terremoto a Crotone, paura ma nessun danno a persone o cose - REGGIO CALABRIA – A seguito della scossa di terremoto rilevata alle ore 19.35 di ieri, venerdì 24 maggio, di magnitudo 4, con epicentro nei pressi di Cirò (Crotone), la sala operativa della Protezione ... dire

Terremoto in provincia di Crotone, Prociv: “Effettuata ricognizione nei Comuni” - terremoto in provincia di Crotone, Prociv: “Effettuata ricognizione nei Comuni” - Utilizziamo i cookie per assicurarci di offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se continui senza modificare le tue impostazioni, assumiamo che tu sia felice di ricevere tutti i cookie da ... giornaledicalabria

Terremoto a Cirò, ProCiv Calabria: 'Paura ma niente danni a cose o persone' - terremoto a Cirò, ProCiv Calabria: 'Paura ma niente danni a cose o persone' - Effettuata una ricognizione nei Comuni entro i 20 km dall'epicentro ... citynow