Terremoto Napoli e Campi Flegrei - nessuno lascia Pozzuoli | Torneremo presto

Turisti in giro a Pozzuoli, dopo le scosse la città è già ripartita: assessori fanno da testimonial «Il bradisismo non fa paura» - Turisti in giro a pozzuoli, dopo le scosse la città è già ripartita: assessori fanno da testimonial «Il bradisismo non fa paura» - pozzuoli – Dai commercianti che restano in città e resistono, agli appelli alla calma. Un mix di emozioni in questi giorni sta accompagnando la ripresa dallo choc delle tre scosse di lunedì sera. In c ... cronacaflegrea

Campi Flegrei, vertice a Palazzo Chigi. Manfredi: «700 milioni per infrastrutture pubbliche». Roma apre su edilizia privata - Campi Flegrei, vertice a Palazzo Chigi. Manfredi: «700 milioni per infrastrutture pubbliche». Roma apre su edilizia privata - Punti fermi, dicevamo. Come quello messo dai sindaci sul fatto che nessuno lascerà pozzuoli o Bacoli, in polemica con quanto aveva detto Musumeci nella conferenza stampa dell’altra sera dove ... giustizianews24

Pozzuoli, la resistenza dei ristoranti: «Il sisma Non molliamo» - pozzuoli, la resistenza dei ristoranti: «Il sisma Non molliamo» - Non sono disposti a chiudere e non vogliono «ripetere l'errore» del 1983 quando la grande fuga spopolò pozzuoli mettendo una pietra tombale sul commercio. «Noi ... ilmattino