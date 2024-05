Terremoto ai Campi Flegrei - nuova scossa nella notte

Domenica di sole e caldo, ma da lunedì si cambia: previsioni meteo - Domenica di sole e caldo, ma da lunedì si cambia: previsioni meteo - Nelle prossime ore torneranno rovesci e acquazzoni, non solo al Nord ma anche al Centro-Sud ... adnkronos

Caretta caretta in difficoltà al largo di Briatico, salvata in extremis - Caretta caretta in difficoltà al largo di Briatico, salvata in extremis - Una Caretta Caretta, in evidente stato di difficoltà, è stata avvistata da un Guardacoste della Guardia di Finanza che l’ha tratta in salvo con l’aiuto del Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale di ... cn24tv

Terremoto oggi ai Campi Flegrei, nuova scossa nella notte - terremoto oggi ai Campi Flegrei, nuova scossa nella notte - Napoli, 25 mag. - (Adnkronos) - La terra continua a tremare a Napoli. Una nuova scossa di terremoto si è verificata nell'area dei Campi Flegrei ... notizie.tiscali