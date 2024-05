(Di sabato 25 maggio 2024) Ilè il vitigno a bacca bianca più iconico della Romagna, i cui ettari (oltre 15mila dei 28000 totali) ne sanciscono la leadership d’area. Un vitigno, il, che si fa protagonista di un nuovo racconto insieme a coloro che lo "vivono" in vigna quotidianamente. È il progetto messo in campo da, gruppo cooperativo con profonde radici sul territorio insieme ai suoi 5mila soci, che ha dato vita a "10 storie diin Romagna", racconto delladidi bollicine a base. Lo scorso anno anche le imprese balneari del SIB di tutta la Penisola erano scese in soccorso delle cooperative vitivinicole colpite dall’alluvione acquistando i vini della linea "Tutto è possibile" didando un concreto aiuto al dramma vissuto da numerose aziende socie. Quest’anno il legame si rinnova. Moderati dal giornalista Maurizio Magni, c’erano Franco Donati, presidente didal 2 gennaio scorso: "La terra delè in pianura, ma inCivico il 30 % dei nostri soci ha aziende sui colli romagnoli.

Terre Cevico racconta la filiera di produzione del Trebbiano - Terre Cevico racconta la filiera di produzione del trebbiano - Il trebbiano, vitigno iconico della Romagna, protagonista di un progetto di Terre Cevico per valorizzare la filiera vitivinicola. Collaborazione con imprese balneari e focus sulla versatilità del vino ... ilrestodelcarlino

Celebre per il Vino e non solo, in questo Borgo veneto potrei vivere un'esperienza davvero unica - Celebre per il Vino e non solo, in questo Borgo veneto potrei vivere un'esperienza davvero unica - Un borgo unico reso famoso anche dal vino che porta il suo stesso nome. Ma in questa parte di Veneto l'esperienza che potrete vivere è romantica, rilassante e avvincente; in una sola parola: completa! msn

L’enologia dei vini toscani in carati di legno di castagno locale - L’enologia dei vini toscani in carati di legno di castagno locale - Saranno valutate le prestazioni enologiche dei carati di castagno da 250 e 500 litri sottoposti a tre diversi livelli di tostatura nell’affinamento dei vini di Sangiovese ma anche trebbiano e Vermenti ... teatronaturale