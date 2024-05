Tenta di uccidere la vicina con una accetta | arrestata

Ha preso una motosega e ha tentato di ucciderla. È accaduto in provincia di Vibo Valentia dove i carabinieri di Filandari hanno sventato il tentato omicidio di una donna ad opera del suo convivente. È stata la stessa donna a telefonare il 112 raccontando che, in preda al panico, l’uomo aveva imbracciato una motosega per ucciderla.

ilfattoquotidiano