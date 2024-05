Tenta di rubare due bici da un’auto di turisti a Como | i passanti lo notano e lo fanno arrestare

(Di sabato 25 maggio 2024) Un ladro si trovava in via Regina Teodolinda aquando ha provato adelleappesa su un'auto di una famiglia di. A notare tutto sono stati alcuniche hanno chiamato la polizia. .

Bergamo. Colto sul fatto mentre cerca di rubare una bicicletta nella velostazione della stazione di Bergamo, viene arrestato dalla Polizia locale per tentato furto aggravato. È accaduto martedì 9 aprile: nel pomeriggio una pattuglia si trovava in piazzale Marconi quando è stata avvicinata da un agente della Polfer fuori servizio che segnalava un uomo intento ad aprire la catena di una bicicletta assicurata alla rastrelliera della velostazione. bergamonews

E' stato sorpreso mentre strattonava con forza due mountain bike sistemate sul portabici di un'auto in sosta. Notato da diversi passanti e automobilisti di passaggio, è stato arrestato dalla polizia per tentato furto aggravato. ilgiorno

