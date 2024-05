Tennistavolo In Serie C1 è tempo di bilanci L’Apuania sfiora il salto di categoria La stagione in numeri

(Di sabato 25 maggio 2024) Una ottimachiusa al secondo posto. Campionato da incorniciare per la squadra di C1 della Apuaniache ha terminato il proprio girone a due lunghezze dal Prato B, promosso in B2. Nelle 14 partite giocate, i gialloazzurri hanno ottenuto 11 vittorie, perdendo solo tre incontri (63 le partite vinte e 39 quelle perse; 228 i set vinti e quelli persi, 3824 i punti realizzati e 3374 quelli subiti). I protagonisti sono stati lo spagnolo Miguel Molina Soto (11 partite giocate e 11 vittorie, 33 set vinti e 3 persi, 100% di successi); Lorenzo Cammarano, numero 243 del ranking (37 partite giocate, 28 vittorie e 9 sconfitte, 96 set vinti e 48 persi, 75,7% di successi); Krisztina Nagy, numero 20 del ranking (10 partite giocate, 7 vittorie e 3 sconfitte, 24 set vinti e 10 persi, 70% di successi); Alessandro Romano, numero 740 del ranking (12 partite giocate, 5 vittorie e 7 sconfitte, 23 set vinti e 28 persi, 41,7% di successi); Daniele Di Leva, numero 513 del ranking (29 partite giocate, 12 vinte e 17 perse, 51 set vinti e 64 persi, 41,4% di successi); solo tre apparizioni per Jihong Yin con 3 partite giocate e 3 sconfitte.

Campionato e Coppa Italia, risultati sportivi ma anche organizzativi. "Sono contento delle due vittorie e di come la nostra squadra ha affrontato i due impegni – dice il presidente Guglielmo Bellotti (nella foto) dopo le due vittorie in campionato arrivate nel giro di due giorni – disputare due incontri in tempi ravvicinati costituisce un problema non facile da superare e sono orgoglioso di come la nostra squadra sia riuscita a passare indenne questo tour de force, mostrando concentrazione, determinazione e spirito di squadra".

