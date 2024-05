Tennis | Torneo Ginevra Ruud batte Cobolli - in finale con Machac

AGI - Si ferma in semifinale la corsa di Novak Djokovic al "Gonet Geneva Open", torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa della città svizzera (con montepremi di 579.320 euro). Il campione serbo, numero 1 del tabellone e del ranking mondiale, si è arreso in semifinale al ceco Tomas Machac, vincente in tre set con il punteggio di 6-4 0-6 6-1. agi

Novak Djokovic non è tranquillo in vista del Roland Garros. Dopo la semifinale di Montecarlo, il forfait a Madrid e la brutta sconfitta a Roma al terzo turno contro Alejandro Tabilo (e l’incidente con la borraccia), il serbo ha deciso di giocare la settimana prossima l’ATP 250 di Ginevra in Svizzera per prepararsi in vista del secondo Slam della stagione, accettando la wild card dell’organizzazione.

oasport