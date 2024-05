Temptation Island - Lavinia Mauro e Alessio Corvino nel cast in crisi Rumor

(Di sabato 25 maggio 2024) Manca davvero poco alla prima puntata della nuova edizione di2024. Il primo dei sei appuntamenti previsti con il docu-reality dei sentimenti dovrebbe andare in onda il 13 giugno in prima serata su Canale 5. Nel frattempo, iing per selezionare le coppie che metteranno alla prova il loro amore continuano senza sosta. Tra le coppie che potrebbero partecipare, si parla con insistenza di, volti noti di Uomini e Donne. Secondo quanto emerge nelle ultime ore sui social, le trattative per la partecipazione dierano in corso già da tempo. Ora, sembra che la loro presenza nelsia praticamente certa. Sulla coppia, già da tempo, alcuni «influencer-blogger» alimentano voci non confermate dai diretti interessati circa una loro. Voci che hanno non poca preoccupazione per i fan della coppia nata negli studi del dating sentimentale di Maria De Filippi.

Temptation Island, il programma prodotto da Fascino PGT, la società di produzione di Maria De Filippi, torna sul piccolo schermo in prima serata su Canale 5. Si tratta ormai di un appuntamento fisso per gli spettatori che attendono le nuove coppie e le nuove storie che ruotano intorno a loro e ai tentatori e alle tentatrici che incontrano nei rispettivi villaggi. caffeinamagazine

