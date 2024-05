Temptation Island - indiscrezione sulla prima coppia famosa in gioco | ecco di chi si tratta

(Di sabato 25 maggio 2024) Mancano ormai pochissime settimane a, il docu reality raccontato da Filippo Bisciglia fra i più attesi del palinsesto televisivo. Ma chi saranno le coppie che metteranno ini propri sentimenti? O meglio, chi saranno i candidati pronti a seguire le orme di Perla Vatiero e Mirko Brunetti che dopohanno trovato il loro posto al sole nella Casa del Grande Fratello? Nelle ultime ore è trapelata una succulentain merito allain crisi pronta a varcare il villaggio in Sardegna. Sidi unaconosciutissima al pubblico di Maria De Filippi, ovvero Lavinia Mauro e Alessio Corvino! Ebbene sì, come spoilerato dal blogger Amedeo Venza, saranno proprio l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta, con il quale sta vivendo un periodo di forte crisi da qualche mese a giudicare dai loro social, laufficiale del reality delle tentazioni! L'articolo proviene da Isa e Chia.

